Взрыв на складе боеприпасов в Германии

В районе Грюневальд в окрестностях столицы ФРГ Берлина горит склад с амуницией и боеприпасами.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пожарной службы немецкой столицы.

К борьбе с пожаром привлечены более 100 человек. Они не могут пока справиться с пламенем. По словам представителя спасательной службы, работу усложняют постоянные взрывы, которые не позволят начать тушение.

Пожар возник сегодня утром. Причиной возгорания называют непреднамеренный взрыв на месте подрывов снарядов, что привело к возгоранию собственно хранилища боеприпасов, принадлежащего берлинской полиции. Общая площадь пожара оценивается в 15 000 кв.м, однако он может распространиться дальше, чему способствует чрезвычайная жара в Берлине.

Транспортная служба Берлина сообщила о перебоях в работе метро и пригородной электрички. Также людей призывают закрыть окна в домах и покинуть по возможности близлежащие территории, хотя спасатели обещают не допустить распространения пожара на жилые кварталы, расположенные примерно в 2 км.