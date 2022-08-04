Twitter заблокировал аккаунты РИА Новости в Евросоюзе

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты российского РИА Новости в Евросоюзе и Британии. Об этом агентство сообщило в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

"Аккаунты РИА Новости в Twitter заблокированы в 27 странах Евросоюза и Британии", - говорится в сообщении. При попытке зайти на страницу из указанных стран отображается сообщение: "Доступ к учетной записи закрыт", сообщили в агентстве. Речь идет об аккаунтах РИА Новости, Срочные сообщения РИА Новости, РИА Новости Спорт, а также аккаунте агентства экономической информации Прайм.

Уточняется, что аккаунты заблокированы в Германии, Португалии, Финляндии, Швеции, Ирландии, Словении, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Италии, Мальте, Румынии, Греции, Нидерландах, Болгарии, Австрии, Люксембурге, Латвии, Великобритании, Дании, Литве, Хорватии, Франции, Эстонии, Кипре, Испании и Бельгии.