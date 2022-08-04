Во Флориде акула укусила за губу 13-летнего мальчика

В США, в штате Флорида, акула укусила подростка, который ловил омаров. Об этом сообщает WSVN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мальчик поймал большого омара и почувствовал прикосновение к ноге. Подросток оглянулся и увидел перед собой акулу, которая укусила его за лицо. Мальчику удалось вынырнуть из воды и позвать на помощь родителей.

Ребенка госпитализировали. Мальчику наложили 10 швов, чтобы сохранить ему губу.

Как поделился с изданием пострадавший подросток, он не собирается забрасывать рыбалку, однако теперь у него появился страх перед тем, как прыгать в воду. Врачи уговорили ребенка не нырять до того момента, как они не снимут ему швы.