https://news.day.az/world/1484608.html Во Флориде акула укусила за губу 13-летнего мальчика
Во Флориде акула укусила за губу 13-летнего мальчика
В США, в штате Флорида, акула укусила подростка, который ловил омаров. Об этом сообщает WSVN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мальчик поймал большого омара и почувствовал прикосновение к ноге. Подросток оглянулся и увидел перед собой акулу, которая укусила его за лицо. Мальчику удалось вынырнуть из воды и позвать на помощь родителей.
Ребенка госпитализировали. Мальчику наложили 10 швов, чтобы сохранить ему губу.
Как поделился с изданием пострадавший подросток, он не собирается забрасывать рыбалку, однако теперь у него появился страх перед тем, как прыгать в воду. Врачи уговорили ребенка не нырять до того момента, как они не снимут ему швы.
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