Adidas потерял более €100 млн выручки

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas потерял более €100 млн ($102 млн) выручки во втором квартале (апрель - июнь) из-за приостановки деятельности в России. Информация об этом содержится в отчете компании, который пресс-служба бренда опубликовала на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение приостановить работу в России сократило доходы более чем на €100 млн за квартал", - заявили в пресс-службе Adidas.

Производитель также понес финансовые потери из-за коронавирусных ограничений в Китае и Вьетнаме. Общая недополученная концерном выручка превысила €300 млн (около $306 млн).