В Афганистане начали появляться «секретные школы» для девочек

Учителя и активисты в Афганистане собственными силами создают условия для местных девочек, которые хотят продолжить школьное образование после прихода к власти в стране талибов. Об этом пишет Vice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время "Талибан" запрещает девочкам старше 11 лет ходить в школу.

По данным издания, в стране начинают работать "секретные школы", предназначенные для школьниц, которым официально запрещается продолжать образование.

"Девочки и женщины в моей деревне неграмотны. Я хотела стать учителем, чтобы изменить это. Если не будет учителей среди женщин, девочки так и останутся необразованными", - сказала Vice 20-летняя Сабира, которая на протяжении трех лет принимает учениц у себя дома.

Как пишет Vice, талибы знают о существовании некоторых школ, однако разрешают им работать при определенных условиях. Так, в одной из школ в районе Хазареджата, учителя развесили плакаты, объясняющие пользу от ношения хиджаба. Собеседник издания отметил, что, пока плакаты будут висеть в школе, она может работать и дальше.