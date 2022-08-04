Модный дом Balenciaga продает мусорные пакеты за $1,8 тысяч

На показе зимней коллекции 2022 года модный дом Balenciaga представил новую сумку в виде мусорного пакета, которая теперь продается за $1,79 тыс. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Демна Гвасаля, креативный директор Balenciaga, заявил: "Я не мог упустить возможность сделать самый дорогой мусорный пакет в мире, ведь кто не любит скандалы в мире моды?".

Сумку дизайнер сделал из эластичной телячьей кожи. Благодаря такому материалу удалось добиться схожего эффекта с пластиковыми мусорными пакетами. Аксессуар представлен в четырех цветах: черном, красно-белом, сине-черном и желто-черном.

Модель, которая называется Trash Pouch, продается в бутиках Balenciaga и на сайте.