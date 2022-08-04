Пять выпущенных КНР ракет упали в экономической зоне Японии

Пять выпущенных КНР ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Токио выразил Пекину протест.

"Согласно нашим данным, пять баллистических ракет КНР упали в исключительной экономической зоне Японии, - сказал Киси. - В связи с этим китайской стороне был выражен протест по дипломатическим каналам".