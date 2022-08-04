https://news.day.az/world/1484660.html Пять выпущенных КНР ракет упали в экономической зоне Японии
Пять выпущенных КНР ракет упали в экономической зоне Японии
Пять выпущенных КНР ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Токио выразил Пекину протест.
"Согласно нашим данным, пять баллистических ракет КНР упали в исключительной экономической зоне Японии, - сказал Киси. - В связи с этим китайской стороне был выражен протест по дипломатическим каналам".
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