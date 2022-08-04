https://news.day.az/world/1484665.html Ужасное ДТП с участием фуры - ВИДЕО
Ужасное ДТП с участием фуры - ВИДЕО
Один человек погиб, 19 пострадали в массовом ДТП в Севастополе. Как передает Day.Az, об этом РЕН-ТВ сообщили в экстренных службах города.
Авария произошла днем на объездной трассе. Фура с отказавшими тормозами протаранила около десяти машин, оставив за собой на дороге огненный след.
На месте происшествия в районе поселка Сахарная Головка образовалась пробка.
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