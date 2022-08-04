Ужасное ДТП с участием фуры

Один человек погиб, 19 пострадали в массовом ДТП в Севастополе. Как передает Day.Az, об этом РЕН-ТВ сообщили в экстренных службах города.

Авария произошла днем на объездной трассе. Фура с отказавшими тормозами протаранила около десяти машин, оставив за собой на дороге огненный след.

На месте происшествия в районе поселка Сахарная Головка образовалась пробка.