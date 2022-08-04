Саудовская Аравия и ОАЭ готовы нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия и ОАЭ готовы "значительно нарастить" добычу нефти, если мир столкнется с серьезным кризисом снабжения. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что газа в Европе этой зимой, возможно, не будет, а в новом году, возможно, [установят] предел цен на российскую нефть, мы не можем сейчас бросать каждый баррель на рынок", - сказал источник, чьи слова приводит агентство.

Он добавил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК располагают 2-2,7 млн баррелей в день свободных производственных мощностей.

Участники ОПЕК+ 3 августа одобрили увеличение объемов добычи нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти на 26 тыс. б/ с каждая, до 11,03 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вырасти до 43,955 млн б/с. В итоговом коммюнике подчеркивается, что свободные мощности по добыче нефти в мире серьезно ограничены и необходимо осторожно их использовать. Кроме того, в ОПЕК отметили, что хроническое недоинвестирование нефтяного сектора сократило избыточные добывающие мощности.