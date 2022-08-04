В Испании трех девушек госпитализировали из-за уколов шприцами

В Валенсии госпитализированы три девушки после уколов шприцами на музыкальном фестивале, передает испанский новостной телеканал Antena 3, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным национального телеканала, происшествие произошло в муниципалитете Бурриана в провинции Кастельон.

В эфире телеканала подчеркнули, что трех девушек госпитализировали в медицинские учреждения. По словам девушек, они почувствовали уколы шприцами на ежегодном музыкальном фестивале Arenal Sound.