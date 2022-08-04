https://news.day.az/world/1484693.html В Испании трех девушек госпитализировали из-за уколов шприцами
В Испании трех девушек госпитализировали из-за уколов шприцами
В Валенсии госпитализированы три девушки после уколов шприцами на музыкальном фестивале, передает испанский новостной телеканал Antena 3, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным национального телеканала, происшествие произошло в муниципалитете Бурриана в провинции Кастельон.
В эфире телеканала подчеркнули, что трех девушек госпитализировали в медицинские учреждения. По словам девушек, они почувствовали уколы шприцами на ежегодном музыкальном фестивале Arenal Sound.
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