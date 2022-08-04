Россия может переориентировать 7 млн тонн металлургических грузов на восток

Поставки порядка 7 миллионов тонн металлургических грузов могут переориентировать на восточное направление. При этом количества портов в России, способных принимать суда с большой грузоподъемностью, недостаточно для обеспечения нужд металлургических предприятий, говорится в подготовленном минпромторгом РФ проекте стратегии развития металлургической промышленности страны до 2030 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы стратегии подчеркивают, что развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока необходимо для перевалки металлургической продукции. "Действующая инфраструктура не позволяет эффективно регулировать грузооборот в целях гибкого реагирования на изменение спроса и предложения на мировых рынках сырья и металлов", - отмечается в документе.

В стратегии также отмечается необходимость развития новых и усиления действующих магистралей, в частности, в направлениях Новороссийска, Туапсе, Северного морского пути.

Ведомство в стратегии подчеркивает необходимость стабильной тарифной политики в отношении контейнерных перевозок. Минпромторг выступает за предоставление металлургическим предприятиям скидок к железнодорожному тарифу на перевозку в контейнерах, а также отказ от индексации тарифов на контейнеры выше параметров "инфляция минус".