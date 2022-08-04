Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден, который заразился коронавирусом, сдал новый тест, который вновь показал положительный результат.

Как говорится в распространенном в четверг заявлении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора, в то же время симптомы болезни проявляются слабее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент сегодня чувствует себя очень хорошо. У него все еще наблюдается периодический кашель, но ситуация с ним улучшается. <...> Сданный утром антиген-тест снова показал положительный результат", - отмечается в заявлении.

Как сообщил лечащий врач, кровяное давление и температура тела у Байдена соответствуют норме. "Его легкие по-прежнему чистые", - говорится в заявлении. Байден продолжит находиться на карантине и выполнять свои рабочие обязанности удаленно.

30 июля Байден был вынужден вернуться на карантин после того, как его тест на коронавирус снова показал положительный результат после нескольких отрицательных в предыдущие дни. О'Коннор отмечал, что президент во время лечения принимал препарат Paxlovid, из-за которого у незначительной части пациентов после отрицательных результатов теста могут регистрироваться повторные проявления симптомов заболевания либо же, как у Байдена, положительные результаты теста. По словам доктора, причин для возобновления лечения нет, но специалисты продолжат внимательно наблюдать за состоянием здоровья президента. Он будет находиться на карантине до тех пор, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат.

Байден 27 июля вернулся к работе в очном режиме после того, как в течение нескольких дней был на карантине из-за заражения коронавирусом. Тогда он выступил с короткой речью в Белом доме. Власти США 21 июля сообщили, что тест Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат. Американский лидер, по свидетельству его пресс-службы, в полной мере выполнял свои должностные обязанности, находясь на карантине.