США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

Соединенные Штаты решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб страны Хавьер Бесерра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы вывести наши ответные меры в борьбе с этим вирусом на новый уровень", - заявил он, добавив, что число случаев оспы обезьян в США превысило 6,6 тыс.

Бессера также призвал каждого американца "серьезно отнестись к оспе обезьян и взять на себя ответственность", чтобы помочь бороться со вспышкой.

Как отметила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, такой шаг позволит потенциально расширить доступ к медицинской помощи для тех, кто находится в группе риска.

23 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.