В КНР заявили, что ядерный арсенал США угрожает миру и безопасности

Ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.

Об этом заявил в четверг представитель делегации Китая, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Являясь ядерной сверхдержавой, США располагают огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности", - подчеркнул китайский представитель. Он отметил, что КНР "всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности". "Китай никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений", - указал представитель КНР.

По его словам, установление механизма контроля над вооружениями между КНР и США невозможно без учета всего комплекса отношений.

"Китай ведет диалог по контролю над вооружениями со многими странами. Раньше такой диалог был и с США. Но США описывают отношения с Китаем как соперничество или соревнование, предпринимают шаги, чтобы подавить Китай, ущемить его суверенитет и территориальную целостность", - сказал он.

"Это все равно, что ставить телегу впереди лошади. На практике это невозможно. Диалог по контролю над вооружениями не может происходить в отрыве от всего комплекса отношений между Китаем и США", - добавил дипломат.