Чавушоглу и Гутерриш обсудили по телефону реализацию зерновых договоренностей

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил в четверг по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вопросы реализации стамбульских договоренностей по вывозу зерна с Украины, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

"В ходе разговора обсуждались последние события в рамках достигнутых договоренностей по экспорту зерна с Украины", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.