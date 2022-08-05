https://news.day.az/world/1484741.html Чавушоглу и Гутерриш обсудили по телефону реализацию зерновых договоренностей
Чавушоглу и Гутерриш обсудили по телефону реализацию зерновых договоренностей
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил в четверг по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вопросы реализации стамбульских договоренностей по вывозу зерна с Украины, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
"В ходе разговора обсуждались последние события в рамках достигнутых договоренностей по экспорту зерна с Украины", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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