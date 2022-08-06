В Северной Корее заявили о победе над COVID-19

В Северной Корее уже семь дней подряд не выявляются новые случаи COVID-19.

Отмечается, что страна вошла в стадию стабильности, передает BBC, передает Day.Az.

Как утверждают северокорейские СМИ начавшаяся в мае вспышка заболевания, которое власти КНДР называют лихорадкой, побеждена.

"Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было, и все, кто находился на лечении, выздоровели", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Общее число заразившихся COVID-19 власти КНДР не сообщают. Известны лишь официальные данные, что с конца апреля выздоровели 4,77 млн человек, а 74 умерли. Таким образом, коэффициент смертности составляет 0,002%, а это самый низкий показатель в мире. Многие эксперты сходятся во мнении, что показатели сильно занижены.