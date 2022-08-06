https://news.day.az/world/1485094.html Более 70 ракет выпущены по Израилю - ВИДЕО
Более 70 ракет выпущены по Израилю - ВИДЕО
Более 70 ракет выпущены по территории Израиля за последние два часа. Из них девять упали в сектор Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе городах Ашкелон и Ашдод.
"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", - отмечается в заявлении военных.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре