Более 70 ракет выпущены по Израилю

Более 70 ракет выпущены по территории Израиля за последние два часа. Из них девять упали в сектор Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе городах Ашкелон и Ашдод.

"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", - отмечается в заявлении военных.