Европа изнывает от жары и полчищ ядовитых крабов

В Европе невыносимая жара может стать более тяжелым испытанием, чем предстоящая зима.

Как передает Day.Az, во многих странах зашкаливающие температуры вызвали сильнейшую засуху - фермерские хозяйства терпят гигантские убытки. Как от жары пытаются спасти не только людей, и всю европейскую экономику?

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