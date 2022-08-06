https://news.day.az/world/1485095.html Европа изнывает от жары и полчищ ядовитых крабов - ВИДЕО
Европа изнывает от жары и полчищ ядовитых крабов - ВИДЕО
В Европе невыносимая жара может стать более тяжелым испытанием, чем предстоящая зима.
Как передает Day.Az, во многих странах зашкаливающие температуры вызвали сильнейшую засуху - фермерские хозяйства терпят гигантские убытки. Как от жары пытаются спасти не только людей, и всю европейскую экономику?
Подробности - в сюжете РЕН-ТВ.
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