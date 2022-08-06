В мире растет число зараженных COVID-19

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 582 млн 935 тыс. 211, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 415 тыс. 681 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Страна Число заболевших Число умерших США 92 млн 90 тыс. 455 1 млн 33 тыс. 516 Индия 44 млн 126 тыс. 994 526 649 Бразилия 33 млн 994 тыс. 470 679 758 Франция 34 млн 237 тыс. 67 153 577 Германия 31 млн 228 тыс. 314 144 858 Великобритания 23 млн 581 тыс. 994 185 761 Италия 21 млн 251 тыс. 774 172 904 Южная Корея 20 млн 383 тыс. 621 25 236

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 825,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 151, Франции - 2 326, Германии - 1 717, Великобритании - 2 696 (данные на 04.08), Италия - 2869, Южной Корее - 491. Сведения по США отсутствуют.