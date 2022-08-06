Жуткий финал детского дня рождения в Дагестане - ребёнку в одну руку вложили шарики, в другую - огненный фонтан.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, о том, что соединять эти предметы нельзя, не сообщили. Итог: испорченный праздник по случаю семилетия, ожоги, госпитализация, швы.