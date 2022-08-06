https://news.day.az/world/1485121.html Жуткий финал детского дня рождения в Дагестане - ВИДЕО
Жуткий финал детского дня рождения в Дагестане - ВИДЕО
Жуткий финал детского дня рождения в Дагестане - ребёнку в одну руку вложили шарики, в другую - огненный фонтан.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, о том, что соединять эти предметы нельзя, не сообщили. Итог: испорченный праздник по случаю семилетия, ожоги, госпитализация, швы.
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