https://news.day.az/world/1485127.html В Хорватии автобус слетел в кювет - ФОТО
В Хорватии автобус слетел в кювет - ФОТО
Автобус с польским регистрационным знаком попал в ДТП в Вараждинской жупании (округе) Хорватии. По неофициальным данным, погибли 11 человек, сообщает национальный телеканал HRT, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Тяжелая авария произошла около 05:40 (05:40 по бакинскому времени) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец", - говорится в сообщении журналистов.
Как уточняется, автобус слетел с дороги. Также сообщается о травмированных пассажирах, однако их точное число не названо.
На месте аварии работают бригады медиков, пожарных и полиция.
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