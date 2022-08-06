В Хорватии автобус слетел в кювет

Автобус с польским регистрационным знаком попал в ДТП в Вараждинской жупании (округе) Хорватии. По неофициальным данным, погибли 11 человек, сообщает национальный телеканал HRT, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Тяжелая авария произошла около 05:40 (05:40 по бакинскому времени) на автотрассе в направлении Загреба между поселками Ярек-Бисашки и Подгорец", - говорится в сообщении журналистов.

Как уточняется, автобус слетел с дороги. Также сообщается о травмированных пассажирах, однако их точное число не названо.

На месте аварии работают бригады медиков, пожарных и полиция.