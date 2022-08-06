Невероятное открытие сделал ведущий прогноза погоды в США

Невероятное открытие сделал ведущий прогноза погоды в прямом эфире американского телеканала ABC - он с удивлением обнаружил, что экран сенсорный, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мужчина не поверил свои глазам и тут же позвал протестировать технику всех членов съемочной группы.

"Ого! Я что, могу двигать экран? Я не знал. Нет, я что, правда им двигаю?! Этого не может быть! Поверить не могу!" - радостно сказал он.

Оказалось, что ни один из сотрудников телеканала не догадывался об инновационных функциях экрана.

Не меньше восторга вызвало и то, что картинку на экране можно увеличивать. Ведущий заявил, что это самый великолепный день за все время его работы.