Невероятное открытие сделал ведущий прогноза погоды в США - ВИДЕО
Невероятное открытие сделал ведущий прогноза погоды в прямом эфире американского телеканала ABC - он с удивлением обнаружил, что экран сенсорный, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Мужчина не поверил свои глазам и тут же позвал протестировать технику всех членов съемочной группы.
"Ого! Я что, могу двигать экран? Я не знал. Нет, я что, правда им двигаю?! Этого не может быть! Поверить не могу!" - радостно сказал он.
Оказалось, что ни один из сотрудников телеканала не догадывался об инновационных функциях экрана.
Не меньше восторга вызвало и то, что картинку на экране можно увеличивать. Ведущий заявил, что это самый великолепный день за все время его работы.
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