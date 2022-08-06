Мировые державы хотят сотрудничать с Турцией в сфере беспилотников

Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что ведущие страны мира проявляют интерес к сотрудничеству с Анкарой в сфере беспилотников.

"Вчера мы говорили с [Владимиром] Путиным [в Сочи]. Говорили в Тегеране. В мире есть суперсилы, которые хотят войти с совместными инвестициями с нами в этой области", - сказал турецкий лидер на церемонии открытия "научной долины" в пригороде Стамбула Коджаэли. Трансляцию выступления вел телеканал TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган не уточнил подробности разговора с президентом России.