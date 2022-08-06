Возросло число пострадавших при пожаре на Кубе

По меньшей мере 77 человек пострадали в результате крупного пожара на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас, который возник из-за удара молнии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местный новостной портал Cubadebate со ссылкой на данные медиков.

Ранее сообщалось о 67 пострадавших. Все получившие ожоги в настоящий момент госпитализированы, 15 из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в критическом. На месте работают пожарные, о разливе нефти не сообщается, жители прилегающих районов эвакуированы.

"На данный момент 17 человек числятся пропавшими без вести. Эти пожарные находились поблизости, пытаясь предотвратить распространение [огня]", - говорится в заявлении правительства страны в Twitter.

"Была запрошена помощь у дружественных стран, имеющих опыт в нефтяной сфере", - также говорится в заявлении правительства.

Ранее Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы заявило, что инцидент не повлиял на работу находящейся поблизости крупнейшей электростанции Кубы "Антонио Гитерас"