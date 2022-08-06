Генсек ООН заявил о необходимости возобновить процесс ядерного разоружения

Мировое сообщество должно возобновить процесс ядерного разоружения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи со Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается 6 августа.

"Самое главное - возобновить обязательства по разоружению и сам процесс разоружения", - приводит его слова пресс-служба ООН.

Помимо этого, Гутерриш надеется, что все страны возьмут на себя новые обязательства по неприменению ядерного оружия. "Я буду очень счастлив, если принцип неприменения [ядерного оружия] первым будет наконец-то принят всеми странами, обладающими ядерным потенциалом", - отметил генсек ООН.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены соответственно 6 и 9 августа 1945 года Вооруженными силами США. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают моральной ответственности, оправдывая такие действия военной необходимостью.