Мощный взрыв на оживленной торговой улице в Кабуле

По меньшей мере шесть человек погибли в субботу в результате взрыва в столице Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространил телеканал Al Arabiya.

По его данным, взрыв произошел на оживленной торговой улице в западной части города. В этом районе обычно собираются члены шиитской общины. Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за инцидент.

В пятницу в результате взрыва в Кабуле погибли восемь человек, а 18 получили ранения. По информации полиции, причиной стал подрыв снаряда.