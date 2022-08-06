https://news.day.az/world/1485194.html Мощный взрыв на оживленной торговой улице в Кабуле - много жертв
Мощный взрыв на оживленной торговой улице в Кабуле - много жертв
По меньшей мере шесть человек погибли в субботу в результате взрыва в столице Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространил телеканал Al Arabiya.
По его данным, взрыв произошел на оживленной торговой улице в западной части города. В этом районе обычно собираются члены шиитской общины. Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за инцидент.
В пятницу в результате взрыва в Кабуле погибли восемь человек, а 18 получили ранения. По информации полиции, причиной стал подрыв снаряда.
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