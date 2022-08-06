Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, американский лидер пока продолжает соблюдать меры строгой самоизоляции.

Об этом говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 был отрицательным", - сообщил он. "В целях предосторожности президент, как уточнялось ранее, продолжит соблюдать меры строгой самоизоляции, пока результат теста во второй раз не будет отрицательным", - уточнил специалист. Он отметил, что Байден по-прежнему чувствует себя хорошо.​​​​​​