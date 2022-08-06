https://news.day.az/world/1485196.html Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, американский лидер пока продолжает соблюдать меры строгой самоизоляции.
Об этом говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 был отрицательным", - сообщил он. "В целях предосторожности президент, как уточнялось ранее, продолжит соблюдать меры строгой самоизоляции, пока результат теста во второй раз не будет отрицательным", - уточнил специалист. Он отметил, что Байден по-прежнему чувствует себя хорошо.
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