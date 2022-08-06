Радикалы из Газы выпустили более 380 ракет по Израилю

Радикалы из террористической группировки "Исламский джихад" с вечера пятницы выпустили по Израилю не менее 380 ракет, 90 из них упали на территории палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу израильское радио Kan.

Как отмечает радиостанция, в ходе обстрела в субботу вечером 12 ракет было выпущено в сторону Тель-Авива и центра страны, две из них упали в море. В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе агломерации Тель-Авива.

По данным радиостанции, система ПВО "Железный купол" перехватывает до 95% ракет, летящих на израильские города. Армия в ответ на обстрелы наносит удары по объектам группировки "Исламский джихад" в секторе. Военные готовы к операции против группировки в Газе, которая "может продлиться не менее недели", а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.

Операция "Рассвет"

Израильская армейская пресс-служба в пятницу днем сообщила, что военные начали поражать цели группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции "Рассвет". В ходе первой серии ударов, по оценке израильских военных, были убиты порядка 15 радикалов, включая командира группировки в северной части Газы. Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал в тот же день приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих. Начальник Генштаба армии еврейского государства Авив Кохави приказал военным в пятницу перейти в режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг Газы.