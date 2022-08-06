В США заявили о вспышке нового заболевания

Около 100 жителей Нью-Йорка могли заразиться полиомиелитом после того, как вирус обнаружили в сточных водах в некоторых округах американского штата.

Об этом заявила комиссар здравоохранения штата Нью-Йорк, доктор Мэри Бассетт, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом американский Минздрав рассматривает данную вспышку полиомиелита лишь как верхушку айсберга гораздо большего потенциального распространения вируса.

Первый случай полиомиелита выявили в округе Рокленд. Еще два образца вируса нашли в сточных водах округа Ориндж. После этого один подтвержденный случай заражения инфекцией выявили у 20-летнего мужчины, который был не привит.

Американские чиновники призывают граждан пройти вакцинацию для предотвращения повторной вспышки полиомиелита несмотря на то, что вероятность распространения вируса мала. При этом всплеск полиомиелита не исключается.

Охват вакцинацией от данного вируса в США составляет более 90 процентов. Многих вакцинировали в детстве и прививка сохраняется на всю жизнь. Но в Соединенных Штатах прививка от полиомиелита не применяется в последние годы.

Среди общих симптомов полиомиелита - высокая температура, сильная усталость, головные боли, тошнота и рвота, лихорадка, боль в затылке и в мышцах. Вирус же "живет" в горле и кишечнике до шести недель, обладает высокой заразностью и может распространиться на спинной мозг, вызывая мышечную слабость и паралич.

Полиомиелит чаще всего встречается у младенцев и детей раннего возраста, возникая в условиях плохой гигиены. Менее одного процента случаев заражения вирусом приводят к параличу, каждый десятый из них приводит к смерти.