За первое полугодие текущего года стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб на 72 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az, эти данные содержатся в отчете швейцарской организации "Swiss Re".

По данным авторов отчета, за аналогичный период прошлого года материальный ущерб составил больше - $ 91 млрд. Наибольший ущерб страховщикам нанесен в Европе и Австралии.

Наблюдается также снижение ущерба от техногенных аварий, вызванных человеческим фактором. В текущем году он упал до 95 миллиардов долларов, в то время как в первой половине прошлого года показатель составлял 75 миллиардов долларов.