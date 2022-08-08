Спасатели тщетно пытаются спасти белуху из Сены

Французские спасатели пытаются вызволить белуху из реки Сена, но пока их попытки не увенчались успехом. Специалисты опасаются за жизнь зубатого кита. Об этом пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 2 августа, животное было замечено в Сене примерно в 70 км к северу от Парижа. Спасатели пытались подкармливать четырехметрового кита замороженной сельдью и живой форелью, но белуха не стала есть. Теперь специалисты задумались о том, чтобы вводить млекопитающему витамины. Это поможет ему преодолеть путь в 160 км вверх по реке и выйти в Ла-Манш, откуда белуха сможет вернуться в Арктику.

"Его нужно переместить в ближайшие 24-48 часов, эти условия [жизни] для него не подходят. Мы все сомневаемся в его способности вернуться в море. Даже если мы "загоним" его на лодке, это будет крайне опасно, если не невозможно", - сказала глава французской организации "Морской дозор" Ламья Эссемлали.

Она добавила, что пока белуху убивать не планируют.

В субботу, 6 августа, власти сообщили, что на коже кита появились небольшие пятна. Пока не ясно, было ли это реакцией на пресную воду реки Сены или признаком ухудшения здоровья животного. Белуха ведет себя пугливо и поднимается на поверхность лишь на короткое время.