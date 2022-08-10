https://news.day.az/world/1486158.html Спецназ ВС Турции нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии
Спецназ ВС Турции нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о нейтрализации восьми боевиков сирийского крыла террористической организации РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, боевики РПК/YPG пытались совершить нападение на территории зон проведения антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", но были выявлены и уничтожены бойцами спецназа.
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