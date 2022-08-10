Спецназ ВС Турции нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о нейтрализации восьми боевиков сирийского крыла террористической организации РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, боевики РПК/YPG пытались совершить нападение на территории зон проведения антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", но были выявлены и уничтожены бойцами спецназа.