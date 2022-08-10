Белый дом пригрозил Ирану

Тегеран столкнется с серьезными последствиями в случае организации нападений на граждан США, в том числе отставных должностных лиц.

Такое предупреждение содержится в обнародованном в среду письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно было распространено в связи с тем, что Министерство юстиции США объявило несколькими часами ранее о заочном выдвижении обвинений в попытке организации убийства отставного американского чиновника высокого ранга Джона Болтона лицу, которое якобы входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто служит Соединенным Штатам или служил ранее (то есть состоит или состоял на государственной или военной службе - прим. ТАСС), то столкнется с суровыми последствиями. Мы продолжим использовать все ресурсы правительства США для защиты американцев", - говорится в документе.

Салливан вслед за Минюстом США, выполняющим также функции генеральной прокуратуры, утверждает, что обвиняемый, являющийся 45-летним жителем Тегерана Шахрамом Пурсафи и пользующийся еще именем Мехди Резайи, - это лицо, "связанное с Корпусом стражей исламской революции Ирана". КСИР представляет собой элитные части Вооруженных сил Ирана. Оглашенные Минюстом США данные свидетельствуют о "продолжающихся попытках Ирана организовать убийство <...> Джона Болтона на американской территории", заявляет Салливан.

По версии компетентных органов США, Шахрам Пурсафи пытался организовать убийство Болтона с октября 2021 года. Речь может идти об акции возмездия за убийство Соединенными Штатами в январе 2020 года командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани, считают американские спецслужбы. Согласно изложенной ими информации, Шахрам Пурсафи пытался заказать убийство Болтона в Вашингтоне или соседнем с ним штате Мэриленд. Болтон занимал пост помощника предыдущего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. В прошлом Болтон работал заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, американским постпредом при ООН.