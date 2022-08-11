В Австралии открыли первую в стране лабораторию полного цикла для создания вакцин

Австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) открыло первую в стране лабораторию, позволяющую проводить полный цикл клинических испытаний новых вакцин и противовирусных препаратов. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новая лаборатория, строительство которой обошлось в 23,1 млн австралийских долларов ($16,4 млн), позволит проводить полный цикл клинических испытаний и начинать массовое производство вакцин и противовирусных препаратов на территории Австралии. "Это то самое недостающее звено в секторе биомедицинских наук Австралии, отсутствие которого раньше не позволяло нашим исследователям создавать, испытывать и производить вакцины и лекарства здесь, на территории континента", - сообщили ТАСС в пресс-службе CSIRO.

По словам директора объединения Ларри Маршалла, последние два года, в течение которых Австралия боролась с пандемией COVID-19, указали на необходимость "создания надежной суверенной структуры для разработки вакцин и лекарств". "Раньше большинство вакцин и препаратов нужно было отправлять за границу для клинических испытаний и производства в больших количествах. Это было проблемой для нашей биомедицинской отрасли, дополнительные расходы останавливали многие проекты, и изобретения оставались на лабораторных стендах, не получив путевки в жизнь", - сказал он.

Также сообщается, что новая лаборатория CSIRO была спроектирована и построена в соответствии с самыми современными требованиями для производств биологических препаратов, включая рекомбинантные белки и пептиды, а также исследований, связанных с изучением вирусов. Планируется, что ее смогут использовать все научно-исследовательские организации страны.