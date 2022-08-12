Цены на бензин в США начали падать впервые с марта

Стоимость бензина на автозаправках в США упала ниже $4 за один галлон (3,785 литра) впервые с 5 марта текущего года.

Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в США средняя стоимость галлона бензина к утру четверга опустилась до $3,990. Самые высокие цены на бензин в стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $5,384.

Уверенный рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей: средняя стоимость галлона бензина составляла $5,016.