Когда пройдет очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении?

Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении ожидается в сентябре.

Об этом сообщил представитель МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Отметив, что переговоры между Турцией и Арменией очень важны, дипломат добавил, что обсуждение некоторых вопросов на данном этапе не принесет позитивных результатов.

Напомним, что до сегодняшнего дня состоялись четыре встречи между спецпредставителями Турции и Армении.