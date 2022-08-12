https://news.day.az/world/1486525.html Когда пройдет очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении?
Когда пройдет очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении?
Очередная встреча спецпредставителей Турции и Армении ожидается в сентябре.
Об этом сообщил представитель МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Отметив, что переговоры между Турцией и Арменией очень важны, дипломат добавил, что обсуждение некоторых вопросов на данном этапе не принесет позитивных результатов.
Напомним, что до сегодняшнего дня состоялись четыре встречи между спецпредставителями Турции и Армении.
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