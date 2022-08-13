https://news.day.az/world/1486892.html Авто протаранило толпу россиян на подпольных гонках - ВИДЕО
Авто протаранило толпу россиян на подпольных гонках - ВИДЕО
В Екатеринбурге на городской Кольцевой автодороге во время подпольных гонок автомобиль врезался в толпу. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал "Екатское Чтиво", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, как во время одного из парных заездов при маневре гонщик не справляется с управлением и на полной скорости врезается в стоящих на обочине зрителей. Россияне успевают отпрыгнуть от несущегося авто, машина таранит ограждение трассы.
По данным очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.
На официальном портале главного управления МВД по Свердловской области сообщений о начале проверки по факту случившегося нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре