США выделили Афганистану миллионы долларов

Соединенные Штаты предоставили Афганистану $150 млн через три структуры ООН, сообщил в субботу вечером специальный представитель США Томас Уэст, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы (...) настойчиво работаем над преодолением экономического кризиса в Афганистане. (...) 150 миллионов долларов помогут решить проблему отсутствия продовольственной безопасности, удержать афганских детей в школе и расширить права и возможности женщин и девочек", - сообщил Уэст в соцсети.

По его словам, США выделили Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций $80 млн, детскому фонду ООН - ЮНИСЕФ $40 млн, $30 млн - структуре "ООН-женщины".