В Германии выступили за снижение НДС на газ и электроэнергию

Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW) ввиду стремительного роста цен на энергоносители выступило за снижение НДС на газ и электроэнергию. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ BDEW, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, налог на газ и электроэнергию предлагается уменьшить с 19% до 7% с 1 января 2023 года. Изначально льготная ставка должна применяться не менее двух лет. "Рост цен на газ и электроэнергию, вызванный более высокими затратами на закупки, создает нагрузку на домохозяйства и предприятия, что делает инструменты, снижающие цены, необходимыми - помимо прямых выплат, особенно домохозяйствам с низким уровнем дохода", - отметила глава BDEW Керстин Андреа.

Власти Германии уже приняли определенные меры для защиты потребителей в июле, однако из-за постоянно растущих затрат на закупки цены продолжают расти, что делает необходимым дополнительные шаги со стороны государства. С ростом цен на электроэнергию и газ увеличиваются и поступления в бюджет от НДС. Снижение налога с 19% до 7%, как считает Андреа, может облегчить жизнь всех домохозяйств.

"С уменьшением НДС доходы государства по-прежнему будут (немного) выше уровня доходов за "докоронавирусный год", такой как 2019", - сказала глава BDEW. Отмена или снижение налога на добавленную стоимость на сбор за газ, как того требует министр финансов Кристиан Линднер, повлечет за собой большую бюрократию, с одной стороны, и лишь небольшое облегчение, с другой, полагают в объединении. Согласно расчетам BDEW, снижение цен на газ для одного домохозяйства с потреблением 20 000 киловатт-часов в год составит от €356 до €516 в год. Для квартиры в многоквартирном доме с потреблением 13 333 киловатт-часа это будет от €237 до €344.

Согласно оценкам BDEW, если бы НДС на газ был отменен или снижен, льгота составила бы от €57 до €190 в год для одного домохозяйства и от €38 до €127 в год для квартиры. В то же время в объединении вновь призвали потребителей не останавливаться на достигнутом. "Чтобы хорошо пережить зиму, важно еще больше сократить потребление газа и максимально заполнить газохранилища до конца лета, - пояснила Андреа. - Помочь может и должен каждый - от промышленного предприятия до индивидуального хозяйства".

По данным Федерального сетевого агентства, потребление газа в Германии за первые семь месяцев снизилось почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По оценке BDEW, основными причинами этого являются мягкая погода и высокий уровень цен на газ. С середины 2021 года, как уточнили в объединении, производство электроэнергии из газа снижается. В первой половине 2022 года на газовых электростанциях было выработано примерно на 12% меньше электроэнергии, чем за тот же период 2021 года.