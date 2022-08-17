https://news.day.az/world/1487795.html В России автомобилистка на «зебре» сбила двух человек - ВИДЕО
В России автомобилистка на «зебре» сбила двух человек - ВИДЕО
46-летняя женщина за рулём автомобиля "Шевроле Авео" сбила группу мужчин, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Два человека не успели отскочить в сторону и получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
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