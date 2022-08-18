В Китае пёс стащил деньги у спящей хозяйки и попал на видео

Двухлетняя собака породы бордер-колли по кличке Мина, проживающая в городе Яньчэн (провинция Цзянсу, КНР) была поймана с поличным на воровстве банкноты, торчащей из кармана заснувшей владелицы квартиры, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

На видео, снятом 15 августа камерой, установленной в жилище, видно, как вороватый домашний питомец вытащил деньги из кармана хозяйки, затем спрятал их в выдвижном ящике комода.

Примечательно, что когда женщина обернулась, Мина быстро притворилась спящей, стараясь не вызывать подозрений.