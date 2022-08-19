На Корсику обрушилась буря

Вслед за аномальной жарой на европейские страны обрушилась непогода, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В итальянской Тоскане два человека погибли в результате падения деревьев. Специальное предупреждение о грозах объявлено в 6 областях на севере и в центре страны. В приморской Лигурии порывы ветра достигали 140 км/ч.

Этот грозовой фронт прибыл из Франции, где жертвами стихии на юге Корсики стали не менее шести человек, около 20 получили ранения. Местные власти приказали эвакуировать все туристические кэмпинги. Более 45 тысяч домохозяйств на острове остались без света.

В коммуне Мариньяна был зафиксирован рекордный порыв ветра скоростью 224 км/час, в коммуне Кальви - 197 км/час, в аэропорту Аяччо - 131 км/час.

Согласно прогнозам непогода должны была миновать Корсику, но к вечеру среды атмосферное явление сменило свой маршрут.

В целом последствия удара стихии в четверг устраняли в девяти департаментах Франции.

"Смотрите, палатка получила значительные повреждения. Мы с детьми пытались в ней укрыться, но затем пошел град и палатка порвалась, мы спрятались в машине", - рассказывает туристка.