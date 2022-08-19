В Великобритании отменили 80% поездов - ВИДЕО
В четверг по всей Великобритании отменили 80% поездов. На забастовку вышли профсоюзы компании, которая обслуживает большую часть железных дорог королевства, включая все крупные вокзалы Лондона, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Главное требование железнодорожников - повышение зарплат. По их словам, жалование было недостаточным ещё до энергетического кризиса и резкой инфляции.
Мик Линч, генеральный секретарь профсоюза:
"Мы, похоже, пробудили дух солидарности британского народа. Мы встретили большую поддержку, люди возвращаются к идеям коллективных действий, забастовок и солидарности трудящихся".
В четверг десятки тысяч пассажиров не смогли добраться до места назначения или сильно опоздали. Британцев просят до следующей недели не планировать поездки без острой необходимости.
"Я вообще-то на свадьбу еду. Я там должен был быть к 11, но забастовка мне помешала. Теперь я буду в Манчестере в лучшем случае к 12, а оттуда ещё два часа дороги. Так что я сильно опоздаю".
Выступления работников британских железных дорог называют самыми массовыми за три десятка лет. Новая акция запланирована на субботу, а в пятницу на работу не выйдут сотрудники лондонского метро.
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