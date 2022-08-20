В дом жителя США врезался 23-й по счету автомобиль

В Калифорнии в дом местного жителя Рэя Минтера врезался 23-й по счету автомобиль. Регулярные столкновения машин с недвижимостью американца стали возможны из-за неудачной конфигурации съезда с автомагистрали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пострадавшего домовладельца, начиная с 1972 года в его жилище в Сан-Хосе врезалось уже 23 автомобиля. Аварии начали происходить регулярно после строительства скоростной магистрали, один из съездов с которой ведет на улицу, где живет Минтер. Водители регулярно превышают скорость и на их пути оказывается дом американца, который проживает в нем с 1960 года."Город должен что-то сделать, чтобы защитить не только нас, но и весь район", - приводит издание слова Рэя Минтера.

В результате одного из столкновений был разрушен находившийся на участке гараж, также в одном из ДТП пострадала племянница Минтера. Страховая компания, в которой застраховано имущество американца, установила вокруг его владений мощный забор ценой в 30 000 долларов, однако избежать регулярных разрушений, тем не менее, не удается.