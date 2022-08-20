Сотни злых кенгуру заполнили улицы города в Австралии

В Австралии сотни серых восточных кенгуру держат в страхе жителей курортного города Маарума. Крупные животные мешают людям передвигаться по улицам, из-за чего населению приходится ходить с палками, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что поселившаяся в Мааруме стая кенгуру крайне не понравилась местным жителям, которые заявили, что чувствуют теперь себя "в осаде": звери заполонили лужайки для отдыха, зоны барбекю и детские площадки.

"Их слишком много, они быстры, и мы не можем их даже сосчитать. Они постоянно прыгают по паркам и улицам, и люди теперь вынуждены ходить с большими палками", - объяснила в беседе с радиостанцией хозяйка автопарка Карен Сатклифф.

По словам властей, численность кенгуру сильно увеличилась в регионе из-за дождливой погоды, которая привела к обильному росту травы. Когда животным стало тесно в лесах, они стали перебираться в города.

В Министерстве окружающей среды штата Квинсленд обратили внимание на то, что в последнее время было уже семь сообщений о нападениях агрессивных кенгуру на людей. В Мааруме ситуация под контролем, хотя там в июле кенгуру набросился на пенсионерку. Как пишут в Mail Online, женщина получила перелом бедра и многочисленные укусы.

Глава отдела дикой природы министерства Фрэнк Миллс уточнил, что ежедневно на улицах замечают не менее 80 кенгуру, а в лесах их еще больше.

"Недостаток еды толкает их к людям, и это, конечно, будет иметь негативные последствия, кто-то из жителей города их подкармливает, а кто-то отпугивает водяными пистолетами" , - отметил он.

Он отметил, что подобное нестабильное поведение людей приводит к тому, что животные могут становиться более агрессивными.

Серый восточный кенгуру в длину может достигать 280 см. Взрослая особь весит до 90 кг и способна передвигаться со скоростью до 64 километров в час. Обычно эти кенгуру дружелюбны при встрече с человеком и редко проявляют агрессию.