Гиена отбила добычу у одноглазого леопарда и попала на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР гиена отбила антилопу импалу у поймавшего ее леопарда на глазах у туристов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Попавший на видео эпизод засняла 42-летняя Шарлин Свонепол, отправившаяся в заповедник вместе с друзьями. На кадрах видно, как одноглазый леопард набросился из засады на импалу, проходившую мимо зарослей. Затем в кадре появляется гиена, которая подбегает к добыче и отгоняет от нее хищную кошку.

Леопард попытался еще раз приблизиться к гиене, но та снова прогнала его. Свонепол рассказала, что одноглазая кошка в итоге забралась на дерево, а леопард-подросток, который также находился поблизости, не посмел мешать кормящейся гиене - ему достались объедки ее трапезы.

Во время драки двух хищников антилопа пыталась убежать, но гиена сумела быстро справиться с леопардом и придушила ее.

Свонепол рассказала, что она с друзьями была очень взволнована, когда леопард поймал импалу, однако никак не ожидала стать еще и свидетелем схватки двух хищников.