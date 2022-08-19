Засуха вынуждает Испанию инвестировать в опреснительные установки

Испания столкнулась с самой сильной засухой за всю историю страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чрезвычайная климатическая ситуация и рост туризма подталкивают правительство Испании увеличить производственную мощность выработки питьевой воды и в рамках этого реализовать принятый два десятилетия назад многомиллионный план по созданию на побережье опреснительных установок, с помощью которых можно было бы обеспечить орошение и снабжать миллионы людей водой.

Согласно данным Испанской ассоциации опреснения и вторичного использования (AEDyR), королевство лидирует в Европе (и занимает пятое место в мире) по мощностям производства опресненной воды - примерно пять миллионов кубометров в сутки, что потенциально может обеспечить водой население в 34 миллиона жителей. В настоящее время в Испании установлено 68 морских опреснительных установок, в том числе на Канарских и Балеарских островах, производительностью от 10 тыс. до 250 тыс. кубометров воды в сутки.

Согласно недавнему исследованию Университета Балеарских островов (UIB), каждый четвертый литр на островах потребляется туристами. При этом на Ибице 70 проц. водопроводной воды уже поступает из моря.

Правительство Испании прогнозирует бюджет в размере 127,5 миллиона евро для увеличения на 25 проц. своих опреснительных мощностей на юго-востоке страны. Власти Каталонии и Балеарских островов, где имеются собственные опреснительные заводы, также планируют увеличить свои мощности к 2027 году. В частности, Каталония намерена удвоить мощность заводов за пять лет с инвестициями в размере 90 миллионов долларов.

Власти королевства намерены расширить мощность крупнейшей в Европе опреснительной установки в Торревьехе (Аликанте) до 120 кубических гектометров в год (против нынешних 80), а также в Вальделентиско (Картахена), Агиласе (Картахена) и Карбонерасе (Альмерия) и Кампо-де-Далиасе (Альмерия).

Правительство Каталонии прогнозирует, что к середине столетия дождей будет на 7 проц. меньше, так что поступление воды из внутренних бассейнов сообщества сократится на 18 проц.