В ЕС выросли продажи каминов

В связи с энергетическим кризисом, вызванным военными действиями в Украине, и ростом цен на энергоносители, по всему Европейскому Союзу отмечен рост продаж в интернете каминов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по сравнению с прошлым годом, рост оказался 10-кратным.

Интересно, что спрос, возможно, был бы и выше, но дело в том, что компании, производящие их, элементарно не успевают выполнять заказы, о чем заранее объявляют на своих вебсайтах. Это, возможно, немного отпугивает некоторых потенциальных заказчиков. Иначе, спрос был бы еще выше. Некоторые модели печей-каминов клиенты ждут по полгода и больше, несмотря на значительное подорожание товара. Причиной повышенного интереса, как мы уже отметили выше, является резкое повышение цен на электроэнергию и газ. Таким образом, камин, который изначально был скорее декоративным предметом домашнего обихода, теперь становится основным источником тепла.

Отмечается также значительный рост спроса на древесину. Во втором квартале текущего года ее средняя цена выросла на 111% в годовом исчислении, европейцы платят около 40,5 евро за кубический метр.