Лесные пожары в Бразилии уничтожили территорию размером с Бельгию

За первые семь месяцев этого года пожары в Бразилии уничтожили 29 330 квадратных километров лесов, что соответствует площади размером с Бельгию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно исследованию, опубликованному бразильской сетью по землепользованию и борьбе с изменениями климата Mapbiomas, площадь пожаров в Амазонии выросла на 7 проц., примерно до 14 800 квадратных километров (эквивалентно площади Тимора-Лешти), что ухудшило критическое положение самого большого тропического леса в мире.

По данным Mapbiomas - инициативы, которая имеет технологическую поддержку Google и в которую входят члены международных экологических организаций, такие как Всемирный фонд дикой природы, - три из каждых четырех гектаров, уничтоженных пожарами в Бразилии в этом году, относятся в основном к естественным пастбищам, каждый пятый - к лесам.