Пилоты гражданского лайнера из Эфиопии уснули на высоте 11 км, пишет LADBible. Пока они спали, самолетом управлял автопилот, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что инцидент произошел во время рейса из Хартума в Аддис-Абебу. Самолет продолжил движение мимо точки, на которой должен был начать движение, и это заметил диспетчер. Он попытался связаться с пилотами, но те спали и не слышали его запросы.

Когда лайнер на большой высоте пролетел над взлетно-посадочной полосой, автопилот отключился, издав громкий звук, что и разбудило летчиков. Им удалось подготовить лайнер к посадке и благополучно приземлиться в аэропорту назначения.

В "Эфиопских авиалиниях" пока не прокомментировали инцидент. По данным СМИ, самолет под управлением того же экипажа через два часа улетел по обратному маршруту.